"Хочешь жить - иди за птичкой": россиянин сдался в плен дрону "Эдельвейсов"
Среда, 28 февраля 2024, 10:59
Украинские защитники обнародовали видео взятия в плен оккупанта с помощью коптера.
Источник: 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"
Дословно: "Они боятся. Они хотят жить. Еще один россиянин сдался в плен коптеру, он понимает что это не его война. Украина вернет все территории".
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“Хочеш жити – йди за пташкою”: росіянин здався в полон дрону 10-ї ОГШБр pic.twitter.com/YNu4GUDcIL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2024