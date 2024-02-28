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"Хочешь жить - иди за птичкой": россиянин сдался в плен дрону "Эдельвейсов"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 февраля 2024, 10:59
Хочешь жить - иди за птичкой: россиянин сдался в плен дрону Эдельвейсов
скрин с видео 10-й ОГШБр

Украинские защитники обнародовали видео взятия в плен оккупанта с помощью коптера.

Источник: 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"

Дословно: "Они боятся. Они хотят жить. Еще один россиянин сдался в плен коптеру, он понимает что это не его война. Украина вернет все территории".

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Темы: беспилотникиВооруженные силывойна
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