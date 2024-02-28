Глава Єврокомісії закликала купувати зброю для України за прибутки від росактивів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає використати прибутки від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву фон дер Ляєн в Європарламенті

Пряма мова президентки Єврокомісії: "Не може бути сильнішого символу і кращого застосування для цих грошей, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя. Це все стосується того, щоб зробити Європу відповідальною за власну безпеку. Без чи з підтримкою наших партнерів ми не можемо дозволити Росії перемогти".

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Деталі: Видання наголошує, що ідея використання заморожених російських активів для підтримки України останнім часом набирає обертів на фоні того, що подальше фінансування Києва стає все менш визначеним.

Раніше з закликом терміново знайти шлях використати суверенні російські активи, заморожені на території держав-учасниць "Групи семи", і скерувати їх на допомогу Україні виступила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Лідери "Групи семи" за підсумком саміту 24 лютого підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

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