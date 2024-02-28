Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Еврокомиссии призвала покупать оружие для Украины за доходы от росактивов

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 12:22
Глава Еврокомиссии призвала покупать оружие для Украины за доходы от росактивов
Урсула фон дер Ляйен. Фото ec.europa.eu

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление фон дер Ляйен в Европарламенте

Прямая речь президента Еврокомиссии: "Не может быть более сильного символа и лучшего применения для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни. Это все касается того, чтобы сделать Европу ответственной за собственную безопасность. Без или с поддержкой наших партнеров мы не можем позволить России победить".

Реклама:

Детали: Издание отмечает, что идея использования замороженных российских активов для поддержки Украины в последнее время набирает обороты на фоне того, что дальнейшее финансирование Киева становится все менее определенным.

Ранее с призывом срочно найти путь использовать суверенные российские активы, замороженные на территории государств-участников "Группы семи", и направить их на помощь Украине выступила министр финансов США Джанет Йеллен.

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Вызовы конфискации: что поможет Украине добиться передачи российских активов

Предыстория:

  • Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

Темы: Еврокомиссияпомощь УкраинеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Еврокомиссия
Президент Еврокомиссии приехала в Киев
Европейская народная партия будет выдвигать Фон дер Ляйен в президенты Еврокомиссии
Фон дер Ляйен повторно будет претендовать на должность президента Еврокомиссии 
Последние новости
02:48
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
Все новости...
Реклама: