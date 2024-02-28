Глава Еврокомиссии призвала покупать оружие для Украины за доходы от росактивов
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление фон дер Ляйен в Европарламенте
Прямая речь президента Еврокомиссии: "Не может быть более сильного символа и лучшего применения для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни. Это все касается того, чтобы сделать Европу ответственной за собственную безопасность. Без или с поддержкой наших партнеров мы не можем позволить России победить".
Детали: Издание отмечает, что идея использования замороженных российских активов для поддержки Украины в последнее время набирает обороты на фоне того, что дальнейшее финансирование Киева становится все менее определенным.
Ранее с призывом срочно найти путь использовать суверенные российские активы, замороженные на территории государств-участников "Группы семи", и направить их на помощь Украине выступила министр финансов США Джанет Йеллен.
Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.
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Предыстория:
- Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.