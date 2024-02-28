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Нідерланди замовили для України гаубиці DITA в Чехії

"Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 12:31
Нідерланди замовили для України гаубиці DITA в Чехії
Фото: Excalibur Army

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що країна замовила в Чехії новітні гаубиці DITA для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення нідерландського міністерства.

Деталі: За інформацією відомства, гаубиця DITA – це сучасна вогнева система, яка здатна вражати цілі за десятки кілометрів. 

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"Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України", – сказано у повідомленні.

Зброя є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, відвідав завод із виробництва озброєння.

Раніше Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією – модернізацію 100 бойових танків Т-72.

ВІДЕО ДНЯ

Днями Нідерланди анонсували, що вже найближчим часом мають намір підписати безпекову угоду з Україною терміном на 10 років.

Нещодавно Нідерланди приєдналися до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників.

Теми: НідерландизброяУкраїна
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