Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды заказали для Украины гаубицы DITA в Чехии

"Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 12:31
Нидерланды заказали для Украины гаубицы DITA в Чехии
Фото: Excalibur Army

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что страна заказала в Чехии новейшие гаубицы DITA для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение нидерландского министерства.

Детали: По информации ведомства, гаубица DITA - это современная огневая система, которая способна поражать цели за десятки километров. 

Реклама:

"Украина имеет большую потребность в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали девять таких гаубиц для Украины", - сказано в сообщении.

Оружие является частью большого голландского заказа для Украины, его поставят два производителя оружия в Чехии. Командующий Вооруженных сил Нидерландов, генерал Онно Айхельсхайм, посетил завод по производству вооружения.

Ранее Нидерланды заказали у Чехии 100 зенитных установок МР-2, а вместе с США и Данией - модернизацию 100 боевых танков Т-72.

ВИДЕО ДНЯ

На днях Нидерланды анонсировали, что уже в ближайшее время намерены подписать соглашение по безопасности с Украиной сроком на 10 лет.

Недавно Нидерланды присоединились к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников.



Темы: НидерландыоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

фото, видео, обновленоОдесса: под завалами нашли еще одну женщину с младенцем

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

WSJ: Немецкие чиновники подтвердили подлинность записи офицеров на платформе WebEx

Зеленский: У Сырского карт-бланш на кадровые изменения, ожидаю конкретных предложений

Минобороны Германии подтвердило перехват разговора офицеров Воздушных сил

Все новости...
Нидерланды
Глава Генштаба Нидерландов: Отправлять войска в Украину не ко времени
Министр обороны Нидерландов: "Мы уже передаем беспилотники Украине"
Экономика Нидерландов вышла из рецессии
Последние новости
13:24
Фицо: Италия выведет из Словакии систему ПВО, потому что нужна в другом месте
13:13
Вечные мигранты. Что происходит с дельфинами и летучими мышами во время войны
13:07
Полиция ищет молодых людей, которые нападают на людей во Франковске
12:53
Канада объявила о новых санкциях против РФ из-за смерти Навального
12:39
НБУ купил наибольшее количество валюты на межбанке с начала года
12:23
В Одессе под завалами могут быть еще четыре человека
12:20
Археологи нашли в Помпеях изысканную фреску: она изображает мифологическую сцену
12:04
Костюк второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA
11:51
США: Хуситы потопили судно с удобрениями, что представляет угрозу окружающей среде и кораблям
11:28
фотоРоссия утром атаковала Херсон - есть прямые попадания в многоквартирные дома
Все новости...
Реклама: