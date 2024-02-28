Нидерланды заказали для Украины гаубицы DITA в Чехии

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что страна заказала в Чехии новейшие гаубицы DITA для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение нидерландского министерства.

Детали: По информации ведомства, гаубица DITA - это современная огневая система, которая способна поражать цели за десятки километров.

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"Украина имеет большую потребность в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали девять таких гаубиц для Украины", - сказано в сообщении.

Оружие является частью большого голландского заказа для Украины, его поставят два производителя оружия в Чехии. Командующий Вооруженных сил Нидерландов, генерал Онно Айхельсхайм, посетил завод по производству вооружения.

Ранее Нидерланды заказали у Чехии 100 зенитных установок МР-2, а вместе с США и Данией - модернизацию 100 боевых танков Т-72.

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На днях Нидерланды анонсировали, что уже в ближайшее время намерены подписать соглашение по безопасности с Украиной сроком на 10 лет.

Недавно Нидерланды присоединились к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников.





