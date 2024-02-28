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Друге читання мобілізації в Раді може початися в березні. Але є ризики, що затягнеться на тижні – комітет

Олександр ШумілінСереда, 28 лютого 2024, 12:57
Друге читання мобілізації в Раді може початися в березні. Але є ризики, що затягнеться на тижні – комітет
Фото: Getty Images

В комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки сподіваються блоками розглянути більше 4 тисяч правок, що надійшли до законопроєкту про мобілізацію і вже в березні винести його в сесійну залу для другого читання.

Джерело: коментар заступника голови комітету Єгора Чернєва, який оприлюднили на сайті ВР

Деталі: Чернєв розповів, що усі подані правки згрупували за шістнадцятьма блоками й зараз ухвалюються рішення за основу. Є багато поправок, які повторюються.

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Пряма мова: "Окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково і сподіваюся, що опрацюємо цей документ найближчим часом.

На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні".

"Я сподіваюся, що ми домовимося з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, а також тих, які мають бути прибрані, щоби швидше пройти його в залі".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Народні депутати подали до другого читання мобілізаційного законопроєкту понад 4 тисячі правок.
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець називав 3 положення першого законопроєкту про мобілізацію, які порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей: вони стосувалися додаткових повноважень ТЦК перевіряти документи та обмежувати громадян у користуванні майном, а також придатнсті до служби людей з інвалідністю 3 групи.

Теми: мобілізаціяВерховна Рада
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