До мобілізаційного законопроєкту подали понад 4 тисячі правок

Народні депутати подали до другого читання мобілізаційного законопроєкту понад 4 тисячі правок.

Джерело: секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник Служби безпеки Роман Костенко у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "До законопроєкту (№10449 - ред.) про мобілізацію подали 3776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну – це ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю".

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Передісторія:

11 січня уряд вирішив відкликати перший законопроєкт про мобілізацію й одразу підготувати новий, адже багато з напрацьованих пропозицій народні депутати не готові були підтримати.

Омбудсмен Дмитро Лубінець називав 3 положення першого законопроєкту про мобілізацію, які порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей: вони стосувалися додаткових повноважень ТЦК перевіряти документи та обмежувати громадян у користуванні майном, а також придатнсті до служби людей з інвалідністю 3 групи.

При написанні нового проєкту закону про вдосконалення мобілізації робоча група Міністерства оборони консультувалася з уповноваженим Верховної Ради з прав людини, аби врахувати зауваження, які є з цього приводу.

30 січня стало відомо, що Кабінет міністрів фіналізує нову версію законопроєкту щодо мобілізації, після внесення деяких правок документ передадуть до Верховної Ради найближчим часом.

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