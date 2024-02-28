Второе чтение мобилизации в Раде может начаться в марте. Но есть риски, что затянется на недели – комитет

В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки надеются блоками рассмотреть более 4 тысяч правок, поступивших к законопроекту о мобилизации и уже в марте вынести его в сессионный зал для второго чтения.

Источник: комментарий заместителя председателя комитета Егора Чернева, который обнародовали на сайте ВР

Детали: Чернев рассказал, что все представленные правки сгруппировали по шестнадцати блокам и сейчас принимаются решения за основу. Есть много поправок, которые повторяются.

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Прямая речь: "Отдельные очень активные парламентарии подали по 100-300 правок, но многие из них носят технический характер. Если у кого-то была задача затянуть процесс рассмотрения законопроекта, то это точно не удастся. Мы будем рассматривать все поблочно и надеюсь, что проработаем этот документ в ближайшее время.

На второе чтение он может быть вынесен уже в марте, однако здесь возникает главный вопрос - как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели".

"Я надеюсь, что мы договоримся со всеми фракциями и группами относительно тех вопросов, которые должны быть оставлены в законопроекте, а также тех, которые должны быть убраны, чтобы быстрее пройти его в зале".

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