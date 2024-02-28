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Дві третини поляків звинувачують у проблемах фермерів ЄС та його політику щодо України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 14:06
Дві третини поляків звинувачують у проблемах фермерів ЄС та його політику щодо України
Фото з Х Molfar

Абсолютна більшість поляків вважають, що до проблем польських фермерів призвело рішення Євросоюзу відкрити ринок для українських агротоварів. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування United Surveys для RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna

Деталі: На запитання, хто, на їхню думку, відповідальний за поточні проблеми польських фермерів, 67,6% опитаних поляків обрали відповідь "Рішення Європейського Союзу відкрити ринок для сільськогосподарської продукції з України".

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Менша кількість респондентів вважає, що у проблемах винна "політика уряду "ПіС" (48,8%), "наслідки агресії Росії проти України" (48,6%), "кліматична політика Євросоюзу" (47,8%), а також "недобросовісна конкуренція українського сільського господарства" (46,4%).

На думку 20,7% поляків, політика нинішнього уряду на чолі з Дональдом Туском є відповідальною за проблеми польських фермерів, тоді як 10,5% респондентів вважають, що винні самі фермери.

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Передісторія:

  • Напередодні Дональд Туск повторив позицію про те, що Польща прагне допомагати Україні, але домовленості про торгівлю з Україною мають враховувати інтереси польських аграріїв.
  • Очільник МЗС Польщі у вівторок також заявив, що ЄС має повернути довоєнні правила торгівлі продовольством з Україною.

Теми: Польщамітингикордонзерно
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