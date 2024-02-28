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Две трети поляков обвиняют в проблемах фермеров ЕС и его политику в отношении Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 14:06
Две трети поляков обвиняют в проблемах фермеров ЕС и его политику в отношении Украины
Фото из Х Molfar

Абсолютное большинство поляков считают, что к проблемам польских фермеров привело решение Евросоюза открыть рынок для украинских агротоваров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna

Детали: На вопрос, кто, по их мнению, ответственный за текущие проблемы польских фермеров, 67,6% опрошенных поляков выбрали ответ "Решение Европейского Союза открыть рынок для сельскохозяйственной продукции из Украины".

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Меньшее количество респондентов считает, что в проблемах виновата "политика правительства "ПиС" (48,8%), "последствия агрессии России против Украины" (48,6%), "климатическая политика Евросоюза" (47,8%), а также "недобросовестная конкуренция украинского сельского хозяйства" (46,4%).

По мнению 20,7% поляков, политика нынешнего правительства во главе с Дональдом Туском является ответственной за проблемы польских фермеров, тогда как 10,5% респондентов считают, что виноваты сами фермеры.

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Темы: Польшамитингиграницазерно
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