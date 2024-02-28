Росія вдарила КАБами по кафе і церкві у Купʼянську, є загиблі, під завалами можуть бути люди

Росіяни влучили в кафе і церкву у Купʼянську, колаж УП із фото поліції

Російські війська 28 лютого влучили керованими авіабомбами в центр міста Купʼянськ у Харківській області, пошкодили будикни, двоє людей загинули, п'ятеро поранені і ще хтось може бути під завалами.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Національна поліція, МВС

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста.

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Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди.

Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура".

Фото ДСНс

Деталі: Станом на 14:34 на місці працюють профільні служби.

ВІДЕО ДНЯ

фото ДСНС

Поліція інформує, що окупанти вдарили КАБами по Куп'янську серед дня, пошкодили кафе і влучили в церкву.

У приміщенні кафе поранення отримала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув.

Фото прокуратури

Під завалами церкви опинився 58-річний пастир, він отримав несумісні з життям травми.

У Куп'янську російські КАБи влучили в церкву й кафе Фото Нацполіції

У Куп'янську російські КАБи влучили в церкву й кафе Фото поліції

Доповнено: Пізніше Синєгубов додав, що станом на 15:30 відомо про п’ятьох поранених.

Фото прокуратури

"Загиблі − 58-річний пастир церкви Ісуса Христа та 39-річний чоловік. Деталі встановлюються. Поранені − три жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Зруйновані житлові будинки, приміщення кафе, церква. Тривають пошукові роботи. Всі служби працюють на місцях", − підсумував голова ОВА.

фото Прокуратури

О 16:37 Синєгубов додав, що окупанти били виключно по цивільній інфраструктурі.

Наразі дві 31-річні жінки та двоє чоловіків 45 та 52 років госпіталізовані. Ще одному чоловіку надали меддопомогу на місці.

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків.

Синєгубов додав, що пошукові роботи тривають.