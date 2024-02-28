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Росія вдарила КАБами по кафе і церкві у Купʼянську, є загиблі, під завалами можуть бути люди

Олена Рощіна, Ірина БалачукСереда, 28 лютого 2024, 14:43
Росія вдарила КАБами по кафе і церкві у Купʼянську, є загиблі, під завалами можуть бути люди
Росіяни влучили в кафе і церкву у Купʼянську, колаж УП із фото поліції

Російські війська 28 лютого влучили керованими авіабомбами в центр міста Купʼянськ у Харківській області, пошкодили будикни, двоє людей загинули, п'ятеро поранені і ще хтось може бути під завалами.  

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Національна поліція, МВС

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста. 

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Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди. 

Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура".  

 
Фото ДСНс

Деталі: Станом на 14:34 на місці працюють профільні служби. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото ДСНС

Поліція інформує, що окупанти вдарили КАБами по Куп'янську серед дня, пошкодили кафе і влучили в церкву. 

У приміщенні кафе поранення отримала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув. 

 
Фото прокуратури 

Під завалами церкви опинився 58-річний пастир, він отримав несумісні з життям травми.

У Куп'янську російські КАБи влучили в церкву й кафе
У Куп'янську російські КАБи влучили в церкву й кафе
Фото Нацполіції
У Куп'янську російські КАБи влучили в церкву й кафе
У Куп'янську російські КАБи влучили в церкву й кафе
Фото поліції

Доповнено: Пізніше Синєгубов додав, що станом на 15:30 відомо про п’ятьох поранених. 

 
Фото прокуратури 

"Загиблі − 58-річний пастир церкви Ісуса Христа та 39-річний чоловік. Деталі встановлюються. Поранені − три жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Зруйновані житлові будинки, приміщення кафе, церква. Тривають пошукові роботи. Всі служби працюють на місцях", − підсумував голова ОВА. 

 
фото Прокуратури 

О 16:37 Синєгубов додав, що окупанти били виключно по цивільній інфраструктурі.

Наразі дві 31-річні жінки та двоє чоловіків 45 та 52 років госпіталізовані. Ще одному чоловіку надали меддопомогу на місці.

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків.

Синєгубов додав, що пошукові роботи тривають.

Теми: Харківська областьвійнажертви
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