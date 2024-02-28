Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия ударила КАБами по кафе и церкви в Купянске, есть погибшие, под завалами могут быть люди

Елена Рощина, Ирина БалачукСреда, 28 февраля 2024, 14:43
Россия ударила КАБами по кафе и церкви в Купянске, есть погибшие, под завалами могут быть люди
Россияне попали в кафе и церковь в Купянске, коллаж УП с фото полиции

Российские войска 28 февраля попали управляемыми авиабомбами в центр города Купянск в Харьковской области, повредили дома, два человека погибли, пять ранены и еще кто-то может быть под завалами.  

Источник: глава Харьковской ОВА Олег СинегубовНациональная полиция, МВД

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города. 

Реклама:

В результате вражеского обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Предположительно, под завалами еще есть люди. 

Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура".  

 
Фото ГСЧС

Детали: По состоянию на 14:34 на месте работают профильные службы. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото ГСЧС

Полиция информирует, что оккупанты ударили КАБами по Купянску среди дня, повредили кафе и попали в церковь.

В помещении кафе ранения получила 31-летняя женщина, ее 39-летний брат погиб.  

 
Фото прокуратуры 

Под завалами церкви оказался 58-летний пастырь, он получил несовместимые с жизнью травмы.

В Купянске российские КАБы попали в церковь и кафе
В Купянске российские КАБы попали в церковь и кафе
Фото Нацполиции
В Купянске российские КАБы попали в церковь и кафе
В Купянске российские КАБы попали в церковь и кафе
Фото полиции

Дополнено: Позже Синегубов добавил, что по состоянию на 15:30 известно о пяти раненых.

"Погибшие − 58-летний пастырь церкви Иисуса Христа и 39-летний мужчина. Детали устанавливаются. Раненые − три женщины и двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Разрушены жилые дома, помещения кафе, церковь. Продолжаются поисковые работы. Все службы работают на местах", − подытожил глава ОГА. 

 
Фото прокуратуры

В 16:37 Синегубов добавил, что оккупанты били исключительно по гражданской инфраструктуре.

Сейчас две 31-летние женщины и двое мужчин 45 и 52 лет госпитализированы. Еще одному мужчине оказали медпомощь на месте. 

В результате обстрела повреждены по меньшей мере 12 частных домов.

Синегубов добавил, что поисковые работы продолжаются.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

фото, видео, обновленоОдесса: под завалами нашли еще одну женщину с младенцем

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

WSJ: Немецкие чиновники подтвердили подлинность записи офицеров на платформе WebEx

Зеленский: У Сырского карт-бланш на кадровые изменения, ожидаю конкретных предложений

Минобороны Германии подтвердило перехват разговора офицеров Воздушных сил

Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине трое подростков забили до смерти мужчину − полиция
"Сливала" разведданные РФ: СБУ разоблачила сотрудницу харьковского университета
Россияне подтягивают войска к Купянску, ВСУ заняли мощные укрепления – Евлаш
Последние новости
13:24
Фицо: Италия выведет из Словакии систему ПВО, потому что нужна в другом месте
13:13
Вечные мигранты. Что происходит с дельфинами и летучими мышами во время войны
13:07
Полиция ищет молодых людей, которые нападают на людей во Франковске
12:53
Канада объявила о новых санкциях против РФ из-за смерти Навального
12:39
НБУ купил наибольшее количество валюты на межбанке с начала года
12:23
В Одессе под завалами могут быть еще четыре человека
12:20
Археологи нашли в Помпеях изысканную фреску: она изображает мифологическую сцену
12:04
Костюк второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA
11:51
США: Хуситы потопили судно с удобрениями, что представляет угрозу окружающей среде и кораблям
11:28
фотоРоссия утром атаковала Херсон - есть прямые попадания в многоквартирные дома
Все новости...
Реклама: