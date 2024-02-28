Россия ударила КАБами по кафе и церкви в Купянске, есть погибшие, под завалами могут быть люди

Россияне попали в кафе и церковь в Купянске, коллаж УП с фото полиции

Российские войска 28 февраля попали управляемыми авиабомбами в центр города Купянск в Харьковской области, повредили дома, два человека погибли, пять ранены и еще кто-то может быть под завалами.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Национальная полиция, МВД

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города.

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В результате вражеского обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Предположительно, под завалами еще есть люди.

Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура".

Фото ГСЧС

Детали: По состоянию на 14:34 на месте работают профильные службы.

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Фото ГСЧС

Полиция информирует, что оккупанты ударили КАБами по Купянску среди дня, повредили кафе и попали в церковь.

В помещении кафе ранения получила 31-летняя женщина, ее 39-летний брат погиб.

Фото прокуратуры

Под завалами церкви оказался 58-летний пастырь, он получил несовместимые с жизнью травмы.

В Купянске российские КАБы попали в церковь и кафе Фото Нацполиции

В Купянске российские КАБы попали в церковь и кафе Фото полиции

Дополнено: Позже Синегубов добавил, что по состоянию на 15:30 известно о пяти раненых.

"Погибшие − 58-летний пастырь церкви Иисуса Христа и 39-летний мужчина. Детали устанавливаются. Раненые − три женщины и двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Разрушены жилые дома, помещения кафе, церковь. Продолжаются поисковые работы. Все службы работают на местах", − подытожил глава ОГА.

Фото прокуратуры

В 16:37 Синегубов добавил, что оккупанты били исключительно по гражданской инфраструктуре.

Сейчас две 31-летние женщины и двое мужчин 45 и 52 лет госпитализированы. Еще одному мужчине оказали медпомощь на месте.

В результате обстрела повреждены по меньшей мере 12 частных домов.

Синегубов добавил, что поисковые работы продолжаются.