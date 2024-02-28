70% українців підтримують зовнішню політику влади – опитування

Зовнішню політику української влади підтримують 70% українців, що трохи менше, ніж у серпні 2023 року.

Джерело: результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року

Дослівно: "70% респондентів підтримують зовнішню політику керівництва України, не підтримують 17% (у серпні 2023р. — відповідно 74% і 14%). Підтримують зовнішню політику керівництва України переважна більшість жителів усіх регіонів (від 67% у Західному регіоні до 76,5% — у Південному).

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Серед тих, хто довіряє президенту В.Зеленському, підтримують зовнішню політику керівництва України 82%, тоді як серед тих, хто не довіряє — лише 41%".

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Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.