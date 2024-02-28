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70% украинцев поддерживают внешнюю политику власти – опрос  

Александр ШумилинСреда, 28 февраля 2024, 14:35
70% украинцев поддерживают внешнюю политику власти – опрос  
Фото: Getty Images

Внешнюю политику украинской власти поддерживают 70% украинцев, что немного меньше, чем в августе 2023 года.

Источник: результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года

Дословно: "70% респондентов поддерживают внешнюю политику руководства Украины, не поддерживают 17% (в августе 2023г. - соответственно 74% и 14%). Поддерживают внешнюю политику руководства Украины подавляющее большинство жителей всех регионов (от 67% в Западном регионе до 76,5% - в Южном). Среди тех, кто доверяет президенту В.Зеленскому, поддерживают внешнюю политику руководства Украины 82%, тогда как среди тех, кто не доверяет - только 41%".

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Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия). 

Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Темы: внешняя политикаукраинцы
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