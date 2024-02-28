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Польська поліція розповіла деталі затримання журналістів УП на кордоні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 15:04
Польська поліція розповіла деталі затримання журналістів УП на кордоні
Фото УП

Польська поліція заявила, що перед затриманням журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом з оператором біля польсько-білоруського кордону отримала повідомлення від "небайдужого мешканця" про двох чоловіків, які фотографували та використовували дрон біля колій поблизу залізничного вузла в селі Голяшин Луківського повіту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву поліції Польщі від 28 лютого

Деталі: "Небайдужий мешканець" нібито повідомив, що двоє чоловіків протягом двох днів перебували в автомобілі біля колій, фотографували та запускали дрон.

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Дослівно з заяви поліції: "Беручи до уваги внутрішню безпеку держави, а також той факт, що залізничні колії, особливо на території прикордонних воєводств, є стратегічними місцями з точки зору безпеки, співробітники поліції втрутилися проти вказаних осіб".

Деталі: Повідомляється, що обидва чоловіки спілкувалися українською мовою, називаючи себе журналістами, і через мовний бар'єр та необхідність перевірки пред'явлених документів довелося забрати їх у відділення поліції.

Поліція запевняє, що всі дії, проведені відносно виявлених осіб, були спрямовані "на встановлення їх особи та ретельну перевірку причини їх перебування на залізничній розв'язці".

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"Після перевірки документів, огляду вмісту багажу та складання відповідної документації про проведені дії, чоловіки залишили приміщення Окружного управління поліції в Лукові.

Усі документи та речі їм повернули. Жоден з чоловіків, щодо яких проводилися заходи, не заявив співробітникам поліції про пошкодження їхнього спорядження", – запевняє поліція Польщі.

Також польські правоохоронці наполягають, що під час проведення заходів у відділку поліції співробітники підтримували зв'язок з представниками консульства України в Польщі.

"Ситуація, що склалася за нашим східним кордоном, зумовлює підвищену пильність як з боку служб, так і з боку суспільства. Ми повинні пам'ятати, що на території нашої країни можуть відбуватися різного роду провокації, тому необхідно діяти швидко", – заявили в поліції.

Передісторія:

  • Раніше 27 лютого про інцидент із затриманням повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Також на зв'язок між цими двома подіями вказували і деякі польські ЗМІ.
  • Михайло Ткач працював біля польсько-білоруського кордону (Підляське воєводство межує з білоруською територією) разом з оператором, знімаючи матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.
  • Після цього до нього підійшли поліцейські, які показали свої посвідчення, далі відвезли в комендатуру, обшукали машину й техніку, і після чотирьох годин та допиту за участю спецслужб – відпустили.
  • Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалося владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.

Теми: ПольщаполіціяЗМІкордон
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