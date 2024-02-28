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Польская полиция рассказала детали задержания журналистов УП на границе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 15:04
Польская полиция рассказала детали задержания журналистов УП на границе
Фото УП

Польская полиция заявила, что перед задержанием журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором возле польско-белорусской границы получила сообщение от "неравнодушного жителя" о двух мужчинах, которые фотографировали и использовали дрон возле путей вблизи железнодорожного узла в селе Голяшин Луковского повета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление полиции Польши от 28 февраля

Детали: "Неравнодушный житель" якобы сообщил, что двое мужчин в течение двух дней находились в автомобиле возле путей, фотографировали и запускали дрон.

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Дословно из заявления полиции: "Принимая во внимание внутреннюю безопасность государства, а также тот факт, что железнодорожные пути, особенно на территории приграничных воеводств, являются стратегическими местами с точки зрения безопасности, сотрудники полиции вмешались против указанных лиц".

Детали: Сообщается, что оба мужчины общались на украинском языке, называя себя журналистами, и из-за языкового барьера и необходимости проверки предъявленных документов пришлось забрать их в отделение полиции.

Полиция уверяет, что все действия, проведенные в отношении выявленных лиц, были направлены "на установление их личности и тщательную проверку причины их пребывания на железнодорожной развязке".

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"После проверки документов, осмотра содержимого багажа и составления соответствующей документации о проведенных действиях, мужчины покинули помещение Окружного управления полиции в Лукове.

Все документы и вещи им вернули. Ни один из мужчин, в отношении которых проводились мероприятия, не заявил сотрудникам полиции о повреждении их снаряжения", − уверяет полиция Польши.

Также польские правоохранители настаивают, что во время проведения мероприятий в отделении полиции сотрудники поддерживали связь с представителями консульства Украины в Польше.

"Ситуация, сложившаяся за нашей восточной границей, обусловливает повышенную бдительность как со стороны служб, так и со стороны общества. Мы должны помнить, что на территории нашей страны могут происходить разного рода провокации, поэтому необходимо действовать быстро", − заявили в полиции.

Предыстория:

  • Ранее 27 февраля об инциденте с задержанием сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Также на связь между этими двумя событиями указывают и некоторые польские СМИ.
  • Михаил Ткач работал возле польско-белорусской границы (Подляское воеводство граничит с белорусской территорией) вместе с оператором, снимая материал о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.
  • После этого к нему подошли полицейские, которые показали свои удостоверения, далее отвезли в комендатуру, обыскали машину и технику, и после четырех часов и допроса с участием спецслужб – отпустили.
  • Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала, что ситуацию удалось уладить только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше.

Темы: ПольшаполицияСМИграница
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