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Росія не отримала бажаного від з’їзду "депутатів" Придністров’я – ГУР

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 18:01
Росія не отримала бажаного від з’їзду депутатів Придністров’я – ГУР
Андрій Юсов, фото: Getty Images

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що результати з’їзду "депутатів "усіх рівнів невизнаного Придністров’я 28 лютого не відповідають очікуванням Кремля.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Юсова "РБК-Україна"

Пряма мова Юсова: "Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР" ("Придністровській Молдовській республіці" – ред.), нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги – і політичні, й інформаційні – зазнали поразки".

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Деталі: За словами Юсова, повідомлення про нібито наміри придністровських депутатів попросити Владіміра Путіна про входження регіону до складу Росії так і не підтвердились, як розвідка й казала раніше.

Представник ГУР також звернув увагу, що "з’їзд депутатів" Придністров’я звернувся не лише до Росії, а й до європейських інститутів "у багатовекторному стилі" – що саме по собі є "красномовним фактом".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • З’їзд "депутатів" Придністров’я ухвалив звернення до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій. 
  • Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. 

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна

Теми: МолдоваПридністров'ярозвідка
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