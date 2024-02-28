Россия не получила желаемого от съезда "депутатов" Приднестровья - ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что результаты съезда "депутатов" всех уровней непризнанного Приднестровья 28 февраля не соответствуют ожиданиям Кремля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Юсова "РБК-Украина"

Прямая речь Юсова: "Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР" ("Приднестровской Молдавской республике" - ред.), ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги - и политические, и информационные - потерпели поражение".

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Деталі: По словам Юсова, сообщения о якобы намерениях приднестровских депутатов попросить Владимира Путина о вхождении региона в состав России так и не подтвердились, как разведка и говорила ранее.

Представитель ГУР также обратил внимание, что "съезд депутатов" Приднестровья обратился не только к России, но и к европейским институтам "в многовекторном стиле" – что само по себе является "красноречивым фактом".

Что предшествовало:

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Съезд "депутатов" Приднестровья принял обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина

Смотрите также видеоблог с депутатом парламента Молдовы на эту тему.