У Росії заявили, що уважно розглянуть звернення Придністров’я про "захист"

Міністерство закордонних справ Росії у відповідь на звернення "з’їзду депутатів" Придністров’я заявило, що у Москві "уважно" розглядають усі прохання цього невизнаного регіону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російську пропагандистську агенцію ТАСС

Дослівно російське МЗС: "Захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників – один із пріоритетів. Усі прохання завжди з увагою розглядаються російськими профільними відомствами".

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Передісторія:

З’їзд "депутатів" Придністров’я ухвалив звернення до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови вважають, що з’їзд придністровських "депутатів" та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації.

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

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