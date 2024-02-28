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У Росії заявили, що уважно розглянуть звернення Придністров’я про "захист"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 18:12
У Росії заявили, що уважно розглянуть звернення Придністров’я про захист
МЗС РФ. Фото pixabay.com

Міністерство закордонних справ Росії у відповідь на звернення "з’їзду депутатів" Придністров’я заявило, що у Москві "уважно" розглядають усі прохання цього невизнаного регіону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російську пропагандистську агенцію ТАСС

Дослівно російське МЗС: "Захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників – один із пріоритетів. Усі прохання завжди з увагою розглядаються російськими профільними відомствами".

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Передісторія:

  • З’їзд "депутатів" Придністров’я ухвалив звернення до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.
  • В уряді Молдови вважають, що з’їзд придністровських "депутатів" та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації.
  • Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. 

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться також відеоблог з депутатом парламенту Молдови на цю тему

Теми: РосіяПридністров'я
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