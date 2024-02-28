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В России заявили, что внимательно рассмотрят обращение Приднестровья о "защите"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 18:12
В России заявили, что внимательно рассмотрят обращение Приднестровья о защите
МИД РФ. Фото pixabay.com

Министерство иностранных дел России в ответ на обращение "съезда депутатов" Приднестровья заявило, что в Москве "внимательно" рассматривают все просьбы этого непризнанного региона.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС

Дословно российский МИД: "Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников − один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами".

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Предыстория:

  • Ранее съезд "депутатов" Приднестровья принял обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.
  • В правительстве Молдовы считают, что съезд приднестровских "депутатов" и его решения не создают угрозы эскалации и дестабилизации.
  • Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

ВИДЕО ДНЯ

Смотрите также видеоблог с депутатом парламента Молдовы на эту тему

Темы: РосcияПриднестровье
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