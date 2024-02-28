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В уряді Молдови назвали пропагандистськими заклики "депутатів" Придністров’я до Росії

"Українська правда", "Європейська правда"Середа, 28 лютого 2024, 18:49
В уряді Молдови назвали пропагандистськими заклики депутатів Придністров’я до Росії
Getty Images

Бюро реінтеграції Молдови назвало пропагандистськими заяви "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства в Newsmaker

Деталі: "Віцепрем’єр з реінтеграції та Бюро реінтеграції відкидають пропагандистські заяви Тирасполя. Нагадуємо, що придністровський регіон користується перевагами політик миру, безпеки та економічної інтеграції з ЄС", – заявили у відомстві.

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Перед цим речник уряду сказав, що Кишинів не очікує якоїсь ескалації після з’їзду придністровських "депутатів".

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.  

Цей з’їзд став сьомою такою подією і першою за останні майже 20 років. На попередньому з’їзді у 2006 році "депутати" вирішили проводити референдум за приєднання до Росії. За його підсумками придністровський "центрвиборчком" оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії; місцеві депутати дотепер апелюють до цих "результатів".

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Перед з’їздом 28 лютого лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. 

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

Дивіться також відеоблог з депутатом парламенту Молдови на цю тему. 

Теми: МолдоваПридністров'яРосія
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