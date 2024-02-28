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Правительство Молдовы назвало пропагандистскими призывы "депутатов" Приднестровья к России

"Украинская правда", "Европейская правда"Среда, 28 февраля 2024, 18:49
Правительство Молдовы назвало пропагандистскими призывы депутатов Приднестровья к России
Getty Images

Бюро реинтеграции Молдовы назвало пропагандистскими заявления "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства в Newsmaker

Детали: "Вице-премьер по реинтеграции и Бюро реинтеграции отвергают пропагандистские заявления Тирасполя. Напоминаем, что приднестровский регион пользуется преимуществами политик мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС", – заявили в ведомстве.

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Перед этим представитель правительства сказал, что Кишинев не ожидает какой-то эскалации после съезда приднестровских "депутатов".

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

Этот съезд стал седьмым таким событием и первым за последние почти 20 лет. На предыдущем съезде в 2006 году "депутаты" решили проводить референдум за присоединение к России. По его итогам приднестровский "центризбирком" объявил, что более 97% приднестровцев поддержали будущее вхождение Приднестровья в состав России; местные депутаты до сих пор апеллируют к этим "результатам".

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Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

Смотрите также видеоблог с депутатом парламента Молдовы на эту тему. 

Темы: МолдоваПриднестровьеРосcия
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