Зеленський зустрівся з проросійським президентом Сербії Вучичем
Президент України Володимир Зеленський у рамках саміту "Україна – Південно-Східна Європа" зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, відомим прихильністю до Росії, під час якої відзначив важливість участі Сербії в реалізації "формули миру".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційні сторінки Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Відзначив важливість участі Сербії в реалізації "формули миру". Ми скоординували подальші контакти з метою розширення глобальної підтримки формули. Поінформував Президента Вучича про поточну ситуацію на фронті".
Деталі: Зеленський зазначив, що подякував Вучичу за підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України, надану гуманітарну й фінансову підтримку та прихисток для українців, які вирішили поїхати туди після початку повномасштабної війни.
Він додав, що говорили також про "політичні й безпекові виклики у Східній Європі".
Водночас Вучич заявив, що наполіг на виключенні згадок про санкції проти Росії з підсумкової декларації саміту.
Що було раніше:
- На полях саміту Зеленський зустрівся також з президентом Чорногорії і прем’єром Хорватії, з останнім говорили у тому числі про спільне виробництво зброї.
- Днями між Сербією та Хорватією сталася дипломатична суперечка через позиції щодо війни Росії проти України.
- В середині лютого Вучич похвалився черговою партією зброї від Росії.