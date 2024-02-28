Зеленський зустрівся з проросійським президентом Сербії Вучичем

Президент України Володимир Зеленський у рамках саміту "Україна – Південно-Східна Європа" зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, відомим прихильністю до Росії, під час якої відзначив важливість участі Сербії в реалізації "формули миру".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційні сторінки Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Відзначив важливість участі Сербії в реалізації "формули миру". Ми скоординували подальші контакти з метою розширення глобальної підтримки формули. Поінформував Президента Вучича про поточну ситуацію на фронті".

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Деталі: Зеленський зазначив, що подякував Вучичу за підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України, надану гуманітарну й фінансову підтримку та прихисток для українців, які вирішили поїхати туди після початку повномасштабної війни.

Він додав, що говорили також про "політичні й безпекові виклики у Східній Європі".

Водночас Вучич заявив, що наполіг на виключенні згадок про санкції проти Росії з підсумкової декларації саміту.

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