Зеленский встретился с пророссийским президентом Сербии Вучичем
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем, известным приверженностью к России, во время которой отметил важность участия Сербии в реализации "формулы мира".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальные страницы Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Отметил важность участия Сербии в реализации "формулы мира". Мы скоординировали дальнейшие контакты с целью расширения глобальной поддержки формулы. Проинформировал Президента Вучича о текущей ситуации на фронте".
Детали: Зеленский отметил, что поблагодарил Вучича за поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины, предоставленную гуманитарную и финансовую поддержку и приют для украинцев, которые решили поехать туда после начала полномасштабной войны.
Он добавил, что говорили также о "политических вызовах и вызовах безопасности в Восточной Европе".
В то же время Вучич заявил, что настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации саммита.
Что предшествовало:
- На полях саммита Зеленский встретился также с президентом Черногории и премьером Хорватии, с последним говорили в том числе о сотрудничестве в производстве оружия.
- На днях между Сербией и Хорватией произошла дипломатическая перепалка из-за позиции относительно войны России против Украины.
- В середине февраля Вучич похвастался очередной партией оружия от России.