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Зеленский встретился с пророссийским президентом Сербии Вучичем

"Украинская правда", "Европейская правда"Среда, 28 февраля 2024, 21:02
Зеленский встретился с пророссийским президентом Сербии Вучичем
Александаром Вучич, Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем, известным приверженностью к России, во время которой отметил важность участия Сербии в реализации "формулы мира".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальные страницы Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Отметил важность участия Сербии в реализации "формулы мира". Мы скоординировали дальнейшие контакты с целью расширения глобальной поддержки формулы. Проинформировал Президента Вучича о текущей ситуации на фронте".

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Детали: Зеленский отметил, что поблагодарил Вучича за поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины, предоставленную гуманитарную и финансовую поддержку и приют для украинцев, которые решили поехать туда после начала полномасштабной войны.

Он добавил, что говорили также о "политических вызовах и вызовах безопасности в Восточной Европе".

В то же время Вучич заявил, что настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации саммита.

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Темы: ЗеленскийСербияУкраинаформула мира
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