Окупанти атакували Покровський та Бахмутський райони, є загибла і поранені

Росіяни 28 лютого інтенсивно обстрілювали Покровський та Бахмутський райони на Донеччині, загинула жінка, поранені ще 3 людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Під вечір ворог атакував місто Сіверськ, 69-річна містянка отримала травми, несумісні з життям. На момент атаки вона перебувала неподалік власного будинку. Тип озброєння встановлюється.

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Через обстріл міста Курахове травмована 22-річна продавчиня. Її з черепно-мозковою травмою й струсом головного мозку доставили до медичного закладу.

Дослівно: "28 лютого, близько 06:30, армія РФ здійснила авіаудар по с. Желанному Покровського району. Засіб ураження поцілив по одній з вулиць, де в той час йшла місцева жителька 62 років. Жінку ушпиталили з травмою голови та переламом.

О 15:00 ворог атакував, ймовірно, FPV-дроном м. Часів Яр, де біля автомобіля отримав множинні поранення чоловік 40 років".

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