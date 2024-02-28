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Окупанти атакували Покровський та Бахмутський райони, є загибла і поранені

Тетяна ОлійникСереда, 28 лютого 2024, 21:10
Окупанти атакували Покровський та Бахмутський райони, є загибла і поранені
Фото - Донецька обласна прокуратура

Росіяни 28 лютого інтенсивно обстрілювали Покровський та Бахмутський райони на Донеччині, загинула жінка, поранені ще 3 людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Під вечір ворог атакував місто Сіверськ, 69-річна містянка отримала травми, несумісні з життям. На момент атаки вона перебувала неподалік власного будинку. Тип озброєння встановлюється.

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Через обстріл міста Курахове травмована 22-річна продавчиня. Її з черепно-мозковою травмою й струсом головного мозку доставили до медичного закладу.

Дослівно: "28 лютого, близько 06:30, армія РФ здійснила авіаудар по с. Желанному Покровського району. Засіб ураження поцілив по одній з вулиць, де в той час йшла місцева жителька 62 років. Жінку ушпиталили з травмою голови та переламом.

О 15:00 ворог атакував, ймовірно, FPV-дроном м. Часів Яр, де біля автомобіля отримав множинні поранення чоловік 40 років".

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Фото - Донецька обласна прокуратура

Теми: жертвивійнаДонецька область
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