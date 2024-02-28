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Оккупанты атаковали Покровский и Бахмутский районы, есть погибшая и раненые

Татьяна ОлейникСреда, 28 февраля 2024, 21:10
Оккупанты атаковали Покровский и Бахмутский районы, есть погибшая и раненые
Фото - Донецкая областная прокуратура

Россияне 28 февраля интенсивно обстреливали Покровский и Бахмутский районы Донецкой области, погибла женщина, ранены еще 3 человека.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Под вечер враг атаковал город Северск, 69-летняя горожанка получила травмы, несовместимые с жизнью. На момент атаки она находилась недалеко от собственного дома. Тип вооружения устанавливается.

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Из-за обстрела города Курахово травмирована 22-летняя продавщица. Ее с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в медицинское учреждение.

Дословно: "28 февраля, около 06:30, армия РФ совершила авиаудар по с. Желанному Покровскому району. Средство поражения попало по одной из улиц, где в то время шла местная жительница 62 лет. Женщину госпитализировали с травмой головы и переломом.

В 15:00 враг атаковал, вероятно, FPV-дроном г. Времен Яр, где у автомобиля получил множественные ранения мужчина 40 лет".

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Фото - Донецкая областная прокуратура

Темы: жертвывойнаДонецкая область
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