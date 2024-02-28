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Росіяни завозять силовиків на окуповані території на час псевдовиборів президента РФ – Федоров

Тетяна ОлійникСереда, 28 лютого 2024, 22:16
Росіяни завозять силовиків на окуповані території на час псевдовиборів президента РФ – Федоров
Фото - Getty Images

На час так званих виборів президента РФ, які незаконно проводяться на тимчасово окупованих територіях, росіяни посилюють фільтрації і завозять силовиків.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "(Окупанти – УП) відновили облави в населених пунктах Мелітопольського району - під приводом пошуку наркотиків чи перевірки законності зберігання зброї влаштовують обшуки та перевірки документів;

відкомандирували на ТОТ понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів "виборчих дільниць" та обходити будинки місцевих мешканців.

Деталі: Також, за словами Федорова, окупанти звозять також "волонтерів" з "роти бойового братерства" та долучають до контролю "громадськість", яка складається зі зрадників та колаборантів.

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Теми: окупація
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