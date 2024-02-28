Россияне завозят силовиков на оккупированные территории во время псевдовыборов президента РФ – Федоров

На время так называемых выборов президента РФ, незаконно проводимых на временно оккупированных территориях, россияне усиливают фильтрацию и завозят силовиков.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "(Оккупанты – УП) возобновили облавы в населенных пунктах Мелитопольского района - под предлогом поиска наркотиков или проверки законности хранения оружия устраивают обыски и проверки документов;

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откомандировали на ВТО более 10 тыс. росгвардейцев, которые будут сопровождать членов "избирательных участков" и обходить дома местных жителей.

Детали: Также, по словам Федорова, оккупанты свозят также "волонтеров" из "роты боевого братства" и вовлекают в контроль "общественность", состоящую из предателей и коллаборантов.