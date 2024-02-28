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МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
ФОТО МЗС УКРАЇНИ - MFA.GOV.UA

Міністерство закордонних справ прокоментувало результати "з’їзду депутатів усіх рівнів" невизнаного Придністров’я 28 лютого, за підсумками якого вони звернулись до Росії з проханням про "захист" від Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС

Деталі: Зовнішньополітичне відомство України закликало до мирного вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем "без жодних деструктивних зовнішніх втручань" і нагадало, що Київ послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

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"Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у звʼязку з присутністю у ньому держави-агресора Росії, яка не може виступати у ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні", – наголосили там.

МЗС також нагадало, що Київ продовжує виступати за якнайшвидше виведення з Придністров’я російських військ, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, а також переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

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В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. 

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

Дивіться також відеоблог з депутатом парламенту Молдови на цю тему.

Теми: Придністров'яМолдоваМЗС
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