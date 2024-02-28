МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
Міністерство закордонних справ прокоментувало результати "з’їзду депутатів усіх рівнів" невизнаного Придністров’я 28 лютого, за підсумками якого вони звернулись до Росії з проханням про "захист" від Молдови.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС
Деталі: Зовнішньополітичне відомство України закликало до мирного вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем "без жодних деструктивних зовнішніх втручань" і нагадало, що Київ послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови.
"Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у звʼязку з присутністю у ньому держави-агресора Росії, яка не може виступати у ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні", – наголосили там.
МЗС також нагадало, що Київ продовжує виступати за якнайшвидше виведення з Придністров’я російських військ, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, а також переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну.
Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.
В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".
Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.
"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.
Дивіться також відеоблог з депутатом парламенту Молдови на цю тему.