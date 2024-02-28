МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Министерство иностранных дел прокомментировало результаты "съезда депутатов всех уровней" непризнанного Приднестровья 28 февраля, по итогам которого они обратились в Россию с просьбой о "защите" от Молдовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД

Детали: Внешнеполитическое ведомство Украины призвало к мирному решению проблем между Кишиневом и Тирасполем "без всяких деструктивных внешних вмешательств" и напомнило, что Киев последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

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"Мы считаем переговорный формат "5+2" нефункциональным в связи с присутствием в нем государства-агрессора России, которая не может выступать в роли миротворца ни в одном мирном урегулировании", – подчеркнули там.

МИД также напомнил, что Киев продолжает выступать за скорейший вывод из Приднестровья российских войск, утилизацию боеприпасов на складах в населенном пункте Колбасна, а также переформатирование миссии на Днестре из военной в гражданскую.

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

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В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

Смотрите также видеоблог с депутатом парламента Молдовы на эту тему.