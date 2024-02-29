ISW прогнозує варіанти дій Кремля у відповідь на заклики невизнаного Придністров’я

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають кілька імовірних варіантів дій російської влади на заклики "депутатів" невизнаного Придністров’я про допомогу, усі вони так чи інакше пов’язані з дестабілізацією ситуації в Молдові.

Джерело: ISW

Деталі: Невизнане Придністров'я провело 28 лютого з'їзд так званих "депутатів" і прийняв низку рішень, які, ймовірно, мають на меті надати Кремлю обґрунтування для широкого спектру можливих ескалаційних дій проти Молдови – дій, до яких Кремль може вдатися як негайно, так і в довгостроковій перспективі.

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У звіті нагадують, що Кремль використовував ідею захисту своїх "співвітчизників за кордоном" для виправдання того факту, що російські війська окупували Придністров'я з 1992 року, а придністровські чиновники, ймовірно, зробили заклики щодо жителів Придністров'я з російським громадянством, щоб створити додаткові інформаційні умови для ескалації російської активності в Придністров'ї та Молдові.

Експерти зазначають, що офіційні особи та рупори Кремля продовжують створювати інформаційні умови для використання Придністров'я і проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія для дестабілізації Молдови, але досі не вказали, як і з якою конкретною метою вони мають намір використовувати такі інформаційні умови.

Кремль поки що не дав жодних сигналів про негайний шлях до ескалації після з'їзду придністровських "депутатів", хоча президент Росії Володимир Путін може відреагувати на вимоги Придністров'я під час свого виступу перед Федеральними зборами Росії 29 лютого.

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МЗС Росії повідомило 28 лютого у відповідь на звернення придністровського з'їзду "депутатів", що захист інтересів жителів Придністров'я і "співвітчизників" Росії є одним із пріоритетів Росії, а також пообіцяло "уважно розглянути" вимоги Придністров'я.

Найбільш ймовірний варіант дій (MLCOA) полягає в тому, що Кремль використає з'їзд як плацдарм для активізації гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ Молдови до Європейського Союзу і майбутніх президентських виборів у Молдові в червні і листопаді 2024 року, відповідно.

Найнебезпечніший план розвитку подій (MDCOA) полягає в тому, що Кремль може прийняти рішення про формальну анексію Придністров'я в майбутньому, щоб виправдати військову інтервенцію проти Молдови в довгостроковій перспективі.

В інституті припускають такі варіанти дій російської влади:

Кремль може вирішити не вживати жодних заходів одразу після з'їзду 28 лютого. Однак Путін може вирішити задовольнити ці вимоги пізніше. Кремль може посилити дипломатичний тиск на Молдову, щоб змусити її скасувати нещодавно прийнятий Митний кодекс, який набув чинності 1 січня 2024 року. Зміни, внесені Молдовою до Митного кодексу, мають важливе значення для приведення Молдови у відповідність до норм ЄС на шляху країни до членства в Євросоюзі. Кремль також може спробувати надати додаткову військову допомогу придністровським силам у майбутньому, хоча наразі незрозуміло, яким чином він сподівається доставити військову техніку або особовий склад до Придністров'я.

Фахівці вказують на незрозумілість перекидання сил РФ, оскільки їх доведеться переправляти через повітряний простір України або Румунії (НАТО). Або ж, на думку аналітиків, спробувати провести широкомасштабну наземну операцію через Одеську область, на що російські війська навряд чи підуть, оскільки це відволікатиме особовий склад від їхніх поточних наступальних дій на сході України і, швидше за все, зазнає невдачі в будь-якому випадку.

Ключові висновки ISW за 28 лютого: