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Під час обстрілу Херсонщини вдосвіта росіяни вбили чоловіка

Олена РощінаЧетвер, 29 лютого 2024, 09:05
Під час обстрілу Херсонщини вдосвіта росіяни вбили чоловіка
У Понятівці при обстрілі загинув чоловік, фото прокуратури Херсонської області

Під ранок четверга 29 лютого російські війська обстріляли Дар'ївську громаду в Херсонській області, у селі Понятівка загинув чоловік. 

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 29 лютого близько 05:40 військові РФ обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. 

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Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік. 

Пошкоджень зазнали житлові будинки й господарські споруди. 

ВІДЕО ДНЯ

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством  (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: Херсонська областьвійнаобстрілжертви
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