Під час обстрілу Херсонщини вдосвіта росіяни вбили чоловіка
Четвер, 29 лютого 2024, 09:05
Під ранок четверга 29 лютого російські війська обстріляли Дар'ївську громаду в Херсонській області, у селі Понятівка загинув чоловік.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, 29 лютого близько 05:40 військові РФ обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району.
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Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік.
Пошкоджень зазнали житлові будинки й господарські споруди.
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За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).