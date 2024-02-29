Під час обстрілу Херсонщини вдосвіта росіяни вбили чоловіка

У Понятівці при обстрілі загинув чоловік, фото прокуратури Херсонської області

Під ранок четверга 29 лютого російські війська обстріляли Дар'ївську громаду в Херсонській області, у селі Понятівка загинув чоловік.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 29 лютого близько 05:40 військові РФ обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району.

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Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік.

Пошкоджень зазнали житлові будинки й господарські споруди.

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За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).