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Во время обстрела Херсонщины на рассвете россияне убили мужчину

Елена РощинаЧетверг, 29 февраля 2024, 09:05
Во время обстрела Херсонщины на рассвете россияне убили мужчину
В Понятовке при обстреле погиб мужчина, фото прокуратуры Херсонской области

Под утро четверга 29 февраля российские войска обстреляли Дарьевскую общину в Херсонской области, в селе Понятовка погиб мужчина. 

Источник: Херсонская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 29 февраля около 05:40 военные РФ обстреляли Дарьевскую общину Херсонского района. 

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В результате обстрела села Понятовка погиб 35-летний мужчина. 

Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.

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Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Херсонская областьвойнаобстрелжертвы
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