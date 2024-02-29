Во время обстрела Херсонщины на рассвете россияне убили мужчину
Четверг, 29 февраля 2024, 09:05
Под утро четверга 29 февраля российские войска обстреляли Дарьевскую общину в Херсонской области, в селе Понятовка погиб мужчина.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, 29 февраля около 05:40 военные РФ обстреляли Дарьевскую общину Херсонского района.
Реклама:
В результате обстрела села Понятовка погиб 35-летний мужчина.
Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.
ВИДЕО ДНЯ
Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).