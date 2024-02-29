Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск відреагував на послання Путіна: Заяви та рішення варто сприймати вкрай серйозно

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 14:13
Туск відреагував на послання Путіна: Заяви та рішення варто сприймати вкрай серйозно
Дональд Туск, фото: Getty images

Прем’єр Польщі Дональд Туск вважає, що усі заяви та рішення президента Росії Володимира Путіна варто сприймати як його реальні наміри, а "гонка озброєнь", яку Росія нав’язує світу, зобов’язує Захід прокидатись.

Джерело: Туск, коментуючи заяви лідера Росії у посланні до Федеральних зборів, передає "Європейська правда" з посиланням на Onet

Пряма мова Туска: "Не лише агресивну риторику, але й рішення, які анонсував Путін – щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії – усе це слід сприймати абсолютно серйозно".

Реклама:

Детали: За його словами, Європа має розуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав’язує світу, зобов’язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз.

"ЄС має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", – додав він.

Нагадаємо: 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні. При цьому він назвав "маячнею" побоювання, що Росія може напасти на якусь із країн Європи.   

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПольщаПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

59 громадян України та членів їхніх родин евакуювали із Сектора Гази

Ердоган: Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена Росія

Кирило Тимошенко став радником міністра оборони

В ОСУВ "Таврія" розповіли, які населені пункти РФ хоче захопити після Авдіївки

Голова МЗС Польщі: Західні війська в Україні - це "не щось немислиме"

Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що Росія "не агресор" і "захищає свої інтереси"

Усі новини...
Польща
У Польщі затримали росіянина, який працював на ІДІЛ
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
Заява "Української правди" щодо затримання в Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Останні новини
01:48
США попередили про "неминучі плани" екстремістів напасти на Москву
01:22
ЦНС: У Росії ракетне виробництво відстає на 6 місяців завдяки "Кібер спротиву" 
00:30
Посольство Нідерландів у Москві попередило про можливі теракти цими вихідними 
00:27
"Я прийняв армійські порядки". 21-річний боєць відверто про війну і ставлення до ухилянтів
23:43
Росіяни запускали "Шахеди". Про вибухи повідомляли у передмісті Кривого Рогу
23:20
Новини економіки 8 березня: інфляція знизилась, Zara, Pull&Bear і Bershka повертаються в Україну
23:09
фотоАрмія РФ обстріляла Херсон: поранила 7-річного хлопчика
22:54
США ввели санкції проти компаній, які допомагали "ПВК Вагнера" в Африці
22:42
Окупанти поранили чотирьох цивільних на Донеччині
22:35
Макрон про західні війська в Україні: Не виключати чогось не означає це робити
Усі новини...
Реклама: