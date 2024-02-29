Туск відреагував на послання Путіна: Заяви та рішення варто сприймати вкрай серйозно

Прем’єр Польщі Дональд Туск вважає, що усі заяви та рішення президента Росії Володимира Путіна варто сприймати як його реальні наміри, а "гонка озброєнь", яку Росія нав’язує світу, зобов’язує Захід прокидатись.

Джерело: Туск, коментуючи заяви лідера Росії у посланні до Федеральних зборів, передає "Європейська правда" з посиланням на Onet

Пряма мова Туска: "Не лише агресивну риторику, але й рішення, які анонсував Путін – щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії – усе це слід сприймати абсолютно серйозно".

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Детали: За його словами, Європа має розуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав’язує світу, зобов’язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз.

"ЄС має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", – додав він.

Нагадаємо: 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні. При цьому він назвав "маячнею" побоювання, що Росія може напасти на якусь із країн Європи.