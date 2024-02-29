Туск отреагировал на послание Путина: Заявления и решения следует воспринимать крайне серьезно

Премьер Польши Дональд Туск считает, что все заявления и решения президента России Владимира Путина следует воспринимать как его реальные намерения, а "гонка вооружений", которую Россия навязывает миру, обязывает Запад просыпаться.

Источник: Туск, комментируя заявления лидера России в послании к Федеральному собранию, передает "Европейская правда" со ссылкой на Onet

Прямая речь Туска: "Не только агрессивную риторику, но и решения, которые анонсировал Путин - по увеличению самодостаточности России, перевода экономики на военные рельсы, модернизации армии - все это следует воспринимать абсолютно серьезно".

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Детали: По его словам, Европа должна понимать, что "гонка вооружений", которую Россия навязывает миру, обязывает Запад просыпаться и готовиться с военной точки зрения к потенциальным угрозам.

"ЕС должен принимать решения, которые уравновесят военный потенциал России и сделают Европу лучше готовой к плохим сценариям", - добавил он.

Напомним: 29 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине. При этом он назвал "бредом" опасения, что Россия может напасть на какую-то из стран Европы.