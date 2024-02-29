СБУ: 15 років тюрми отримав соратник Киви, який шпигував за ППО на Дніпропетровщині

Реальний термін ув’язнення за державну зраду отримав російський агент, який діяв на Дніпропетровщині.

Джерело: СБУ, прокуратура Дніпропетровської області, УП

Дослівно СБУ: "Зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви, якого наприкінці 2023 року ліквідували в Росії, де він переховувався від правосуддя.

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Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ".

Деталі: За даними "Української правди", йдеться про Костянтина Малахова, про затримання якого стало відомо в жовтні 2022 року.

Прокурори у суді довели, що засуджений – приватний підприємець, добровільно вступив у злочинну змову з представником РФ для надання допомоги у підривній діяльності проти України.

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Упродовж серпня-вересня 2022 року він фіксував та передавав інформацію про місця базування українських військових, рух техніки Збройних сил України, місцезнаходження блокпостів, об’єктів критичної інфраструктури, основних дорожньо-транспортних магістралей, залізничних вокзалів на території області.

Крім цього, засуджений повідомив про перебування військових в одній із лікарень міста.

Проросійськи налаштований чоловік здійснив відеофіксацію роботи ППО по ворожих цілях. Відзнятий матеріал відправив разом із координатами можливого місця пуску ракети засобами протиповітряної оборони ЗСУ. Також він інформував про результати ракетних обстрілів військовими РФ.

Зібрані дані фігурант надсилав ворогу з посиланнями на Google Maps через месенджер "Telegram". У подальшому вся інформація використовувалася для нанесення ракетних ударів по зазначених об’єктах.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав Малахова винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного станупризначив йому 15 років тюрми з конфіскацією всього належного йому майна.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав, вказують прокурори.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.