СБУ: 15 лет тюрьмы получил соратник Кивы, шпионивший за ПВО на Днепропетровщине

Реальный срок заключения за государственную измену получил российский агент, который действовал на Днепропетровщине.

Источник: СБУ, прокуратура Днепропетровской области, УП

Дословно СБУ: "Злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Ильи Кивы, которого в конце 2023 года ликвидировали в России, где он скрывался от правосудия.

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Также осужденный возглавлял в Днепре общественное объединение, которое было подконтрольно запрещенной партии ОПЗЖ".

Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о Константине Малахове, о задержании которого стало известно в октябре 2022 года.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный - частный предприниматель, добровольно вступил в преступный сговор с представителем РФ для оказания помощи в подрывной деятельности против Украины.

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В течение августа-сентября 2022 года он фиксировал и передавал информацию о местах базирования украинских военных, движении техники Вооруженных сил Украины, местонахождении блокпостов, объектов критической инфраструктуры, основных дорожно-транспортных магистралей, железнодорожных вокзалов на территории области.

Кроме этого, осужденный сообщил о пребывании военных в одной из больниц города.

Пророссийски настроенный мужчина осуществил видеофиксацию работы ПВО по вражеским целям. Отснятый материал отправил вместе с координатами возможного места пуска ракеты средствами противовоздушной обороны ВСУ. Также он информировал о результатах ракетных обстрелов военными РФ.

Собранные данные фигурант отправлял врагу со ссылками на Google Maps через мессенджер "Telegram". В дальнейшем вся информация использовалась для нанесения ракетных ударов по указанным объектам.

По материалам Службы безопасности суд признал Малахова виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал, указывают прокуроры.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.