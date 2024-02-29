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В Україні провели випробування роботів для медичної евакуації

"Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 19:28
В Україні провели випробування роботів для медичної евакуації
Фото: Ганна Гвоздяр

В Україні провели показові випробування наземних роботизованих систем, які можна використовувати для медичної евакуації. 

Джерело: заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр у Facebook

 
Фото: Ганна Гвоздяр

Пряма мова: "Ми маємо замінювати людей машинами всюди, де це можливо. Адже найцінніше, що у нас є на фронті - це люди.

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Роботи зможуть вивозити поранених з-під шквального вогню. Це супер важлива історія, адже так ми збережемо життя наших медиків, а бійці зможуть швидше отримати допомогу й матимуть більше шансів на швидку евакуацію".

 
Фото: Ганна Гвоздяр

Деталі: Повідомляється, що свої вироби представили сім виробників. Це Terra Traverse, "Роботизовані комплекси", Keep Robotics, Trident Technologies, НВП "Українські безпілотні технології", Tencore та компанія "X". Оцінювали роботів представники Командування медичних сил разом із медиками, які працюють безпосередньо на передовій.

Теми: Українавійна
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