В Украине провели испытания роботов для медицинской эвакуации

В Украине провели показательные испытания наземных роботизированных систем, которые можно использовать для медицинской эвакуации.

Источник: заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр в Facebook

Фото: Анна Гвоздяр

Прямая речь: "Мы должны заменять людей машинами везде, где это возможно. Ведь самое ценное, что у нас есть на фронте - это люди.

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Роботы смогут вывозить раненых из-под шквального огня. Это супер важная история, ведь так мы сохраним жизнь наших медиков, а бойцы смогут быстрее получить помощь и будут иметь больше шансов на быструю эвакуацию".

Фото: Анна Гвоздяр

Детали: Сообщается, что свои изделия представили семь производителей. Это Terra Traverse, "Роботизированные комплексы", Keep Robotics, Trident Technologies, НПП "Украинские беспилотные технологии", Tencore и компания "X". Оценивали роботов представители Командования медицинских сил вместе с медиками, которые работают непосредственно на передовой.





