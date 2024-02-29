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В Украине провели испытания роботов для медицинской эвакуации

"Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 19:28
В Украине провели испытания роботов для медицинской эвакуации
Фото: Анна Гвоздяр

В Украине провели показательные испытания наземных роботизированных систем, которые можно использовать для медицинской эвакуации. 

Источник: заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр в Facebook

 
Фото: Анна Гвоздяр

Прямая речь: "Мы должны заменять людей машинами везде, где это возможно. Ведь самое ценное, что у нас есть на фронте - это люди.

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Роботы смогут вывозить раненых из-под шквального огня. Это супер важная история, ведь так мы сохраним жизнь наших медиков, а бойцы смогут быстрее получить помощь и будут иметь больше шансов на быструю эвакуацию".

 
Фото: Анна Гвоздяр

Детали: Сообщается, что свои изделия представили семь производителей. Это Terra Traverse, "Роботизированные комплексы", Keep Robotics, Trident Technologies, НПП "Украинские беспилотные технологии", Tencore и компания "X". Оценивали роботов представители Командования медицинских сил вместе с медиками, которые работают непосредственно на передовой.



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Темы: Украинавойна
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