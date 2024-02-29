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Нардеп Торохтій задекларував Мерседес 2020 року, вказав ціну 10 тисяч гривень

Тетяна ОлійникЧетвер, 29 лютого 2024, 20:24

Журналісти Bihus.Info. дослідили, що народний депутат групи "За Майбутнє" Богдан Торохтій та його дружина Аліна Левченко у деклараціях за 2022-й рік внесли позашляховик із вартістю 10 тисяч гривень, хоча за декілька тижнів до купівлі, автомобіль продавався за $153 тис.

Джерело: сюжет журналістів Bihus.Info.

Деталі: За даними в деклараціях Богдана Торохтія та його дружини – голови наглядової ради ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" Аліни Левченко, на неї 26 липня 2022-го року оформили Mercedes-Benz G 400 2020-го року випуску.

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Позашляховик неодноразово з’являвся в її Instagram, зі світлин видно, що це спецверсія моделі, присвячена 40-й річниці G-класу – Stronger Than Time. 

Заявлена у деклараціях подружжя вартість автомобіля на момент набуття права власності – 10 000 грн, або $273.37 за тодішнім курсом. 

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Дослівно: "До придбання Mercedes-Benz G 400 подружжям, у період з 20 червня по 26 липня 2022,  позашляховик мав номери КА7000ОО. До G 400 ці ж номери були закріплені на низці автомобілів, які продавалися автодилером Art Motors. Після оформлення позашляховика на Левченко, номери КА7000ОО оформили на інший позашляховик Mercedes-Benz, який теж згодом продали Art Motors".

Деталі: В оголошенні про продаж ціна ідентичного Mercedes-Benz G 400 2020-го року випуску у спецверсії Stronger Than Time складала $153 000. 

 
Скриншот -  Bihus.Info.

Дослівно: "Згідно інформації з сервісу "АвтоНомера", автомобіль 26 листопада 2022-го року виставлявся на продаж за 169 500. У деклараціях Торохтія та його дружини вказано отримання доходу від продажу рухомого майна у розмірі 6.5 млн грн, що співмірне з курсом валют за 8 грудня 2022-го року, коли Mercedes-Benz G 400 переоформили на нового власника".

Що передувало:

  • Журналісти Bihus.Info зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.

Теми: декларації
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