Нардеп Торохтий задекларировал Мерседес 2020 года, указал цену 10 тысяч гривен

Журналисты Bihus.Info. исследовали, что народный депутат группы "За Будущее" Богдан Торохтий и его жена Алина Левченко в декларациях за 2022 год внесли внедорожник со стоимостью 10 тысяч гривен, хотя за несколько недель до покупки, автомобиль продавался за $153 тыс.

Источник: сюжет журналистов Bihus.Info.

Детали: По данным в декларациях Богдана Торохтия и его супруги – председателя наблюдательного совета ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" Алины Левченко, на нее 26 июля 2022 года оформили Mercedes-Benz G 400 2020 года выпуска.

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Внедорожник неоднократно появлялся в ее Instagram, из фотографий видно, что это спецверсия модели, посвященная 40-летию G-класса – Stronger Than Time.

Заявленная в декларациях супругов стоимость автомобиля на момент обретения права собственности – 10 000 грн, или $273.37 по тогдашнему курсу.

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Дословно: "До приобретения Mercedes-Benz G 400 супругами, в период с 20 июня по 26 июля 2022 года, внедорожник имел номера КА7000ОО. К G 400 эти же номера были закреплены на ряде автомобилей, которые продавались автодилером Art Motors. , номера КА7000ОО оформили на другой внедорожник Mercedes-Benz, который тоже впоследствии продали "Art Motors".

Детали: В объявлении о продаже цена идентичного Mercedes-Benz G 400 2020 года выпуска в спецверсии Stronger Than Time составляла $153 000.

Скриншот - Bihus.Info.

Дословно: "Согласно информации по сервису "АвтоНомера", автомобиль 26 ноября 2022-го выставлялся на продажу за 169 500. В декларациях Торохтия и его жены указано получение дохода от продажи движимого имущества в размере 6.5 млн грн, что сопоставимо с курсом валют за 8 декабря 2022 года, когда Mercedes-Benz G 400 переоформили на нового владельца".

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