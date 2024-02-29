Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ
Четвер, 29 лютого 2024, 20:37
Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сил логістики ЗСУ генерала Володимира Карпенка.
Джерело: сайт президента
Пряма мова: "Звільнити Гуляка Олега Вікторовича з посади командувача Сил логістики Збройних сил України.
Реклама:
...Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних сил України".
Довідково: За даними з відкритих джерел, Карпенко раніше обіймав посаду командувача логістики командування Сухопутних військ Збройних сил України.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чому звільнили головнокомандувача Збройних сил генерала Валерія Залужного та ключове керівництво ЗСУ, сказав, що це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування.