Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 29 лютого 2024, 20:37
Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ
Володимир Карпенко, фото Мост-Днепр

Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сил логістики ЗСУ генерала Володимира Карпенка.

Джерело: сайт президента 

Пряма мова: "Звільнити Гуляка Олега Вікторовича з посади командувача Сил логістики Збройних сил України.

Реклама:

...Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних сил України".

Довідково: За даними з відкритих джерел, Карпенко раніше обіймав посаду командувача логістики командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийЗбройні силипрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоОрбан зустрівся з Трампом та попросив "повернутися та принести мир"

Залужний ще до призначення послом пройшов ВЛК, де його визнали непридатним – ЗМІ

NBC News: Республіканці розробляють власний пакет допомоги Україні

Конгрес США схвалив законопроєкт про фінансування уряду

США попередили про "неминучі плани" екстремістів напасти на Москву

Посольство Нідерландів у Москві попередило про можливі теракти цими вихідними 

Усі новини...
Захисники знешкодили 339 ворожих дронів на Таврійському напрямку – Тарнавський
Шеф Пентагону: Якщо Україна програє, НАТО буде воювати з Росією
На Харківщині планують запровадити обов’язкову евакуацію ще з 18 сіл
Повітряні сили повідомляли про ударні БпЛА з кількох напрямків
Останні новини
11:56
Українські удари скоротили нафтопереробні потужності РФ – розвідка Британії
11:39
Росіяни вранці атакували Нікопольщину: вбили 16-річного хлопця
11:24
фотоОрбан зустрівся з Трампом та попросив "повернутися та принести мир"
11:08
інфографікаЗМІ ідентифікували понад 2000 чоловіків, які втекли з України через систему "Шлях"
10:56
"Здатна творити дива": вчені пояснили, як щоденна ходьба впливає на здоров’я серця
10:47
Разом із Залужним із військової служби звільнили Шапталу – джерела
10:27
Поляки вирішили розблокувати КПП "Краківець" – ДПСУ
10:12
Ціни в Китаї зросли вперше з серпня, але експерти не поспішають говорити про кінець дефляці
09:56
Залужний ще до призначення послом пройшов ВЛК, де його визнали непридатним – ЗМІ
09:30
РФ заявила про збиття майже 50 безпілотників
Усі новини...
Реклама: