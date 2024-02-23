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Зеленський в інтерв'ю FoxNews пояснив, чому звільнив Залужного

Олена ІвашківП'ятниця, 23 лютого 2024, 06:32
Зеленський в інтерв'ю FoxNews пояснив, чому звільнив Залужного
ФОТО З СОЦМЕРЕЖ ЗЕЛЕНСЬКОГО

Президент Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чому звільнили головнокомандувача Збройних сил генерала Валерія Залужного та ключове керівництво ЗСУ, сказав, що це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування. 

Джерело: Зеленський в етері FoxNews 

Деталі: Президент зауважив, що ми не говоримо про зміну курсу наших дій, ми лише "говоримо про речі, які довго не змінювалися".

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Пряма мова Зеленського: "Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу.

Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей".

Ще деталі: У Зеленського також запитали, про нагороду Героя України для Залужного, та чи означає це, що генерал і надалі підтримуватиме політику президента чи, можливо, він піде в опозицію.

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На що Зеленський відповів, що це вибір Залужного: "Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому звання Героя України, бо я дуже вдячний йому за це".

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Теми: ЗеленськийЗалужнийвійна
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