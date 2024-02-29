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Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 20:37
Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ
Владимир Карпенко, фото Мост-Днепр

Президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сил логистики ВСУ генерала Владимира Карпенко.

Источник: сайт президента

Прямая речь: "Уволить Гуляка Олега Викторовича с должности командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины.

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...Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Сил логистики Вооруженных сил Украины".

Справочно: По данным из открытых источников, Карпенко ранее занимал должность командующего логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Темы: ЗеленскийВооруженные силыпрезидент
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