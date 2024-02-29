Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ
Четверг, 29 февраля 2024, 20:37
Президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сил логистики ВСУ генерала Владимира Карпенко.
Источник: сайт президента
Прямая речь: "Уволить Гуляка Олега Викторовича с должности командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины.
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...Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Сил логистики Вооруженных сил Украины".
Справочно: По данным из открытых источников, Карпенко ранее занимал должность командующего логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент Владимир Зеленский отвечая на вопрос, почему уволили главнокомандующего Вооруженных сил генерала Валерия Залужного и ключевое руководство ВСУ, сказал, что это перезагрузка, перестройка и смена менеджмента военного командования.