Зеленський про відключення електрики після ударів РФ: Енергетики працюють

Президент Володимир Зеленський заявив, що в деяких регіонах тривають відновлювальні роботи після відключень електрики внаслідок російських ударів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах нашої держави, де через російські удари були відключення електрики. Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, – енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам.

Реклама:

Відправили голову Укренерго в регіон, усі необхідні фахівці та ресурси. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту об’єктів енергетики. Я дякую кожній ремонтній бригаді, усім залученим працівникам.

Бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим – це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати й захистити себе. Я дякую всім, хто це усвідомлює".

Що передувало: В ніч на суботу у Кривому Розі через удар безпілотника було знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів.

ВІДЕО ДНЯ

Енергетики міста вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.

Згодом голова ОВА повідомив, що в Кривому Розі вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака.

Як зазначають у Міненерго, заходи з усунення наслідків атак тривають. Для відновлення стабільного забезпечення світлом у місті все ще можуть тимчасово обмежувати постачання електроенергії.