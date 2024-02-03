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Зеленський про відключення електрики після ударів РФ: Енергетики працюють

Катерина ТищенкоСубота, 3 лютого 2024, 18:36
Зеленський про відключення електрики після ударів РФ: Енергетики працюють
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що в деяких регіонах тривають відновлювальні роботи після відключень електрики внаслідок російських ударів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах нашої держави, де через російські удари були відключення електрики. Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, – енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам.

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Відправили голову Укренерго в регіон, усі необхідні фахівці та ресурси. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту об’єктів енергетики. Я дякую кожній ремонтній бригаді, усім залученим працівникам.

Бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим – це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати й захистити себе. Я дякую всім, хто це усвідомлює".

Що передувало: В ніч на суботу у Кривому Розі через удар безпілотника було знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів.

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Енергетики міста вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.

Згодом голова ОВА повідомив, що в Кривому Розі вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака. 

Як зазначають у Міненерго, заходи з усунення наслідків атак тривають. Для відновлення стабільного забезпечення світлом у місті все ще можуть тимчасово обмежувати постачання електроенергії.

Теми: Зеленськийелектроенергія
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