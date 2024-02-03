Частина Кривого Рогу і 5 громад району знову знеструмлені

Через перевантаження мереж деякі райони Кривого Рогу, а також навколишні 5 громад залишилися без електропостачання.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Через перенавантаження мереж Криворіжжя знову частково знеструмлене.

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Без світла деякі райони Кривого Рогу. А також 5 громад: Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська.

Енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію, заживити домівки та підприємства".

Що передувало: В ніч на суботу у Кривому Розі через удар безпілотника було знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів.

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Енергетики міста вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.

Згодом голова ОВА повідомив, що в Кривому Розі вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака.

Як зазначили у Міненерго, заходи з усунення наслідків атак тривають. Для відновлення стабільного забезпечення світлом у місті все ще можуть тимчасово обмежувати постачання електроенергії.