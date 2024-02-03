Частина Кривого Рогу і 5 громад району знову знеструмлені
Через перевантаження мереж деякі райони Кривого Рогу, а також навколишні 5 громад залишилися без електропостачання.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram
Дослівно: "Через перенавантаження мереж Криворіжжя знову частково знеструмлене.
Без світла деякі райони Кривого Рогу. А також 5 громад: Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська.
Енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію, заживити домівки та підприємства".
Що передувало: В ніч на суботу у Кривому Розі через удар безпілотника було знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів.
Енергетики міста вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.
Згодом голова ОВА повідомив, що в Кривому Розі вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака.
Як зазначили у Міненерго, заходи з усунення наслідків атак тривають. Для відновлення стабільного забезпечення світлом у місті все ще можуть тимчасово обмежувати постачання електроенергії.