Федоров: У "Дії" зафіксували рекордну кількість користувачів, за кілька годин усе запрацює

У "Дії" під час голосування у Нацвідборі на "Євробачення-2024" зафіксували рекордну кількість користувачів за всю історію проєкту, за кілька годин робота застосунку відновиться.

Джерело: віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Дослівно: "Сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, – 15 000 запитів.

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Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку".

Деталі: Федоров запевнив, що "ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати".

Що передувало: Застосунок "Дія" перестав працювати через перевантаження під час голосування в фіналі Нацвідбору на "Євробачення".

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Через це результати Нацвідбору оголосять увечері 4 лютого.