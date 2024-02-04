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Вночі у Кривому Розі відновили світло усім мешканцям

Роман ПетренкоНеділя, 4 лютого 2024, 08:23
Вночі у Кривому Розі відновили світло усім мешканцям
Фото: Getty Images

Енергетики, які працювали цілодобово, опівночі відновили світло до кожної домівки у Кривому Розі та району після перезавантаження мереж.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Дослівно: "Енергетики працюють цілодобово, аби здолати темряву.

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Після вчорашнього перенавантаження мереж вони заживили Кривий Ріг та громади району. Вже опівночі повернули світло до кожної домівки".

Деталі: Також вночі росіяни атакували Нікополь з важкої артилерії, постраждалих немає.

Що передувало: В ніч на суботу у Кривому Розі через удар безпілотника було знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів.

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Енергетики міста вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.

Пізніше ввечері через перевантаження мереж деякі райони Кривого Рогу, а також навколишні 5 громад залишилися без електропостачання.

Теми: Кривий Рігелектроенергія
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