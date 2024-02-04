Укренерго: Атака на енергетику Кривого Рогу – одна з найбільших за рік

Суботня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу – одна із найбільш масованих за рік.

Джерело: Укренерго

Деталі: Спеціалісти нагадують, що суботня атака була третьою за тиждень.

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В ніч на 3 лютого російські дрони атакували високовольтні енергетичні об’єкти.

Уточнюється, що відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні.

Зараз роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають, але енергоживлення вже відновлено.

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Дослівно: "Енергетикам вдалося значно мінімізувати наслідки дронових атак, навіть в конкретному енерговузлі, завдяки підготовці до всіх можливих сценаріїв влітку.

Фактично, це були перші відключення після повітряних атак з початку опалювального сезону, який ми пройшли на дві третини".

Що передувало: В ніч на суботу у Кривому Розі через удар безпілотника було знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів.

Енергетики міста вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.

Пізніше ввечері через перевантаження мереж деякі райони Кривого Рогу, а також навколишні 5 громад залишилися без електропостачання.