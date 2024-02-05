Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Верховному суді України викрили чоловіка, який виправдовував агресію і окупацію РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 лютого 2024, 14:39
У Верховному суді України викрили чоловіка, який виправдовував агресію і окупацію РФ
скрин з ноутбука працівника ВС. фото ОГП

Служба безпеки України зібрала доказову базу на очільника одного зі структурних підрозділів Верховного суду України, який виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію нашої держави.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора керівнику одного із структурних підрозділів Верховного суду України (який з 15.12.2017 перебуває у стані ліквідації у зв"язку зі створенням Верховного суду та правосуддя не здійснює) повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників".

Реклама:

Деталі: За даними слідства, посадовець виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію нашої держави. Він заперечував суверенітет України і пропонував віддати ворогу південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

Також підозрюваний героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Він пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів, сподівався на швидку окупацію держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

Факти підривної діяльності посадовця на користь РФ підтверджено висновком експертизи.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютери, набої до стрілецької зброї, спеціальний технічний засіб незаконного стеження, прокремлівську літературу.

 

СБУ зазначає, що має в розпорядженні записи розмов на підтвердження підозри.

Теми: СБУвійнаОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

СБУ
Діяли у 3 областях: СБУ повідомила, що знешкодила агентурну мережу ФСБ
Нафтопереробний завод у Волгограді атакували безпілотники СБУ – джерело
Проросійського блогера Подоляку заочно засудили до 15 років тюрми
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: