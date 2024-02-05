У Верховному суді України викрили чоловіка, який виправдовував агресію і окупацію РФ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на очільника одного зі структурних підрозділів Верховного суду України, який виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію нашої держави.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора керівнику одного із структурних підрозділів Верховного суду України (який з 15.12.2017 перебуває у стані ліквідації у зв"язку зі створенням Верховного суду та правосуддя не здійснює) повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників".

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Деталі: За даними слідства, посадовець виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію нашої держави. Він заперечував суверенітет України і пропонував віддати ворогу південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

Також підозрюваний героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Він пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів, сподівався на швидку окупацію держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

Факти підривної діяльності посадовця на користь РФ підтверджено висновком експертизи.

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Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютери, набої до стрілецької зброї, спеціальний технічний засіб незаконного стеження, прокремлівську літературу.

СБУ зазначає, що має в розпорядженні записи розмов на підтвердження підозри.